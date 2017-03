Der Bachelor: Clea-Lacy spricht über ihre Nasen-OP!

Also doch! Nach dem Finale vom Bachelor fiel vielen nicht nur die Liebe zwischen Sebastian Pannek und seiner Clea-Lacy Juhn ins Auge, sondern auch das veränderte Näschen der Auserwählten! Im Interview mit "Focus Online" gesteht die 25-Jährige jetzt, sich unters Messer gelegt zu haben.



"Ja, ich habe da etwas machen lassen. Ich mache gar keinen Hehl daraus", verrät die Neu-Freundin des Bachelors. Dass die Nasen-OP so kurz nach ihrer Teilnahme an der Kuppelshow erfolgte, ist laut der Kandidatin reiner Zufall.



"Ich war bei einem Arzt, bei dem man ein Jahr im Voraus erst einen Besprechungstermin bekommt und ein halbes Jahr später dann den OP-Termin. Deswegen hat es mit dem "Bachelor" nie etwas zu tun gehabt, sonst hätte ich es schon eher machen lassen. Diese Spekulationen sind also Banane", klärt Clea-Lacy auf.

Clea-Lacy Juhn: Nasen-Op hat auch gesundheitliche Gründe

Clea-Lacy vor OP. Foto: RTL/ Marie Schmidt

Nach der Ausstrahlung des ersten Wiedersehens auf RTL wurde hitzig über eine mögliche Schiönheitsoperation der Halb-Brasilianerin diskutiert. Und tatsächlich fällt beim Vergleich der Fotos vor und nach der Show auf, dass das Näschen der 25-Jährigen deutlich kleiner wirkt.

Die Frage, was mit Clea-Lacys Nase passiert ist, hat sich nun geklärt. Doch hinter dem Eingriff stecken laut der Bachelor-Siegerin nicht nur optische Gründe. "Beides hat eine Rolle gespielt – es gab auch gesundheitliche Gründe. Und da ich wusste, dass ich das operieren lassen muss, weil ich nicht gut Luft bekam, habe ich mir den entsprechenden Arzt gesucht und gleich beides zusammen machen lassen."



Für ihren Liebsten Sebastian mache die Veränderungen an ihrer Nase keinen Unterschied, betonte Clea-Lacy im Interview. Schönheitsoperation hin oder her - die beiden schweben momentan auf Wolke 7 und freuen sich jetzt auf den Alltag zu zweit!