Noch 18 Frauen kämpfen um Sebastian Pannek. Nun kommt aber raus, dass der Bachelor noch seinen Ex-Freundinnen hinterhertrauert! Sucht der Rosenkavalier vielleicht gar keine neue Freundin?

„Ich glaube, Sebastian ist noch nicht bereit für eine neue Liebe. Er hängt noch viel zu sehr an seiner Ex-Freundin“, verriet ein guter Kumpel von Sebastian gegenüber dem Kölner „Express“. Bis 2015 war Sebastian noch mit einem Model zusammen.

„Es ist jetzt über ein Jahr her, dass wir uns getrennt haben“, so Sebastian Pannek. Ob er sie noch wirklich vermisst, wollte er nicht beantworten. Laut dem „Express“ soll das Verhältnis zu seinen Ex-Freundinnen bald in „Der Bachelor“ thematisiert werden. Die neuen Folgen zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr.