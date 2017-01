Der Bachelor: Was wurde eigentlich aus Juliane Ziegler & Co.?

Am 1. Februar (20.15 Uhr, RTL) ist es endlich wieder soweit: "Der Bachelor" geht in eine neue Runde! 22 Ladies kämpfen um das Herz des begehrten Junggesellen. Dieses Mal verteilt Männermodel Sebastian Pannek die Rosen und alle Beautys wollen nur eins: gewinnen!

Wer sich in diesem Jahr den Bachelor schnappt, steht noch in den Sternen. Doch was machen eigentlich die Damen, die es in der Vergangenheit geschafft haben? Erinnert ihr euch zum Beispiel noch an Juliane Ziegler? Die angelte sich schon 2003 den allerersten Bachelor überhaupt. Was sie heute, 14 Jahre nach der Ausstrahlung macht und wie es den anderen Siegerinnen ergangen ist, seht ihr im VIDEO: