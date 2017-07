An der Bushaltestelle geboren: Wildecker Herzbube Wolfgang Schwalm ist Opa!

An der Bushaltestelle geboren: Wildecker Herzbube Wolfgang Schwalm ist Opa!

Herzlichen Glückwunsch, Wolfgang Schwalm!

Der Wildecker Herzbube darf sich seit Kurzem über einen kerngesunden kleinen Enkelsohn freuen - und der hatte es bei seiner Geburt scheinbar sehr eilig!

Wie der frischgebackene Opa gegenüber der Bild am Sonntag berichtet, schafften es Stieftochter Bianca und ihr Mann nicht einmal mehr ins Krankenhaus:

"Das Kind kam an einer Bushaltestelle zur Welt“, so Wolfgang Schwalm aufgeregt.

Auch Bianca erzählt von den wohl aufregendsten Stunden ihres Lebens:

"Ich hatte den ganzen Tag schon Wehen. Aber die waren nicht so stark und die Abstände noch groß. Am Abend platzte die Fruchtblase, plötzlich ging alles ganz schnell.“

Noch im Auto auf dem Weg ins Krankenhaus wurde der werdenden Mama klar, dass die Zeit nicht reichte:

"Als ich gemerkt habe, dass wir es nicht mehr schaffen, kam Panik in mir auf“, so Bianca gegenüber der BamS weiter.

An einer Bushaltestelle im Hamburger Stadtteil Horn hätten sie und ihr Mann daher auf den Krankenwagen gewartet:

"Vom Auto wurde Bianca in den Rettungswagen umgebettet, kurze Zeit später war der kleine Raik schon auf der Welt“, schildert Opa Wolfgang die Ereignisse.

Wie Bianca berichtet, habe es vom Platzen der Fruchtblase bis zur Geburt nur rund 50 Minuten gedauert - eine echte Blitzgeburt!

Schon im September kann sich die Familie dann auf weiteren Zuwachs freuen:

"Die jüngste Tochter meiner Lebensgefährtin ist schwanger", so der Musiker, "Ich hoffe, sie fährt etwas früher los ins Krankenhaus, wenn es so weit ist. Es muss ja nicht wieder so eine spektakuläre Geburt werden.“