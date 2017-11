Gewitter-Schneesturm am Wochenende in Deutschland!

Gewitter-Schneesturm am Wochenende in Deutschland!

Das Wetter wird am Wochenende extrem ungemütlich. Polarluft rollt auf Deutschland zu und sorgt dafür, dass es richtig kalt wird. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 400 Meter.

In den Mittelgebirgen drohen teils heftige Schneefälle. Und nicht nur das: Dazu droht auch noch ein heftiger Schnee! In höheren Lagen kann es deshalb zu Schneeverwehungen kommen. Auch an der Ost- und Nordsee drohen ebenfalls Sturmböen.

In tiefen Lagen bleibt es ebenfalls kalt und nass. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber um den Gefrierpunkt und nachts drohen Minusgrade – deshalb muss mit gefrierender Nässe gerechnet werden. Selbst Graupelschauer und Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

Nicht besser sieht es am Sonntag aus: In den Mittelgebirgen droht Schnee und in den Alpen kann es bis in tiefe Täler schneien. Genauso geht’s dann auch in der kommenden Wochen weiter…