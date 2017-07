Der Fall von Marcel Heße, dem Kindermörder aus Herne, schockierte ganz Deutschland. Und auch seine Mutter ist bis heute fassungslos und hilflos. Und manchmal möchte sie ihn umbringen. Für das, was er getan hat. Ihr 19-jähriger Sohn hat den 9-jährigen Nachbarsjungen Jaden eiskalt mit 52 Messerstichen hingerichtet. Kurz darauf ermordete er seinen Kumpel, den 22-jährigen Christopher mit 68 Messerstichen. Nachdem Marcel Heße den kleinen Jaden getötet hat, versteckte er sich bei Christopher. Als der in den Nachrichten sah, was seine Kumpane getan hat, musste der 22-Jährige ebenfalls sterben. Marcel Heße ist für viele nur die „Bestie von Herne“. Für seine Mutter Michaela ist er immer noch ihr Sohn. Die 44-Jährige muss damit leben dass ihr Sohn ein Mörder ist.

Marcel Heße war schon immer schwierig. Mutter Michaela erinnert sich, dass ihr Sohn mit 18 endlich ein Ziel hatte, er wollte zum Bund. Sie erklärt „Bild“ gegenüber: „Ich sagte, er solle erst mal abwarten, ob die ihn überhaupt nehmen. Er hat ja eine Sehschwäche. Daran ist es ja dann auch gescheitert. Da brach für ihn eine Welt zusammen. Er hatte so fest damit gerechnet!“

Die Absage hat Marcel Heße wohl endgültig den Boden unter den Füßen weggerissen. Er versuchte sich das Leben zu nehmen, als das misslang, nahm er anderen das Leben. Michaela ist nun die Mutter eines Mörders: „Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wut, Hass, ich hab alles an Gefühlen, in mir. Ich habe ihn seit der Tat nicht gesehen. Ob ich ihn sehen werde, weiß ich nicht. Auf eine Art könnte ich ihn hassen und umbringen.“