Der Lehrer: In Staffel 6 ist Stefan Vollmer Vater - Das dürfte wieder neuen Schwung in die RTL-Erfolgsserie bringen. Schon sehnsüchtig warten Fans auf die neue Staffel von "Der Lehrer". Vor wenigen Tagen begannen endlich die Dreharbeiten für die sechste Runde mit Hendrik Duryn als Stefan Vollmer und Jessica Ginkel als Karin Noske.

"Der Lehrer": Drehstart für neue Staffel

"Der Lehrer": Vater oder nicht Vater?

In der neuen Staffel sind "Der Lehrer" und Konrektorin Karin Eltern. Wobei das bei ihm noch nicht ganz sicher ist. In der letzten Staffel gab es um Karin eine Menge Liebes-Wirr-Warr und so könnte die kleine Tochter Frida auch von Michael Jäger (Gabriel Merz) sein. So weit RTL bekannt gibt, verhalte sich Stefan Vollmer so als sei Frida seine eigene Tochter. Schließlich sind der Lehrer und seine Konrektorin in der 6. Staffel auch wieder ein Paar.

"Der Lehrer" wird immer erfolgreicher

"Der Lehrer" brauchte zwei Anläufe um bei RTL richtig durchzustarten. Bereits 2009 lief die erste Staffel der Serie bei RTL. Erst rund vier Jahre später ging es weiter. Von da an lief es allerdings besser, als die meisten wohl erwartet haben. Seither hat die Serie stets gute Quoten und vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen starke Marktanteile. Und der Erfolg ist noch im Wachstum. Seit 2013 konnte die Folgestaffel ihren Vorgänger stets übertrumpfen. Anfang 2018 wird dann auch die derzeit in der Produktion befindliche 6. Staffel im TV zu sehen sein.