"Der Preis ist heiß": TV-Comeback!

„Der Preis ist heiß“ wurde vor rund 20 Jahren eingestellt. Die legendäre Spiel-Show ist im TV nun zurück!

Nicht Harry Wijnvoord, sondern Wolfram Kons wird die Show moderieren. Thorsten Schorn ist die Off-Stimme in der Neuauflage. „Wir haben ein neues Studio, aber die ganzen kultigen alten Sachen sind dabei: Das Rad, das Handmikrofon, das niegelnagelneue Auto und natürlich die ganzen alten Spiele“, erklärt Wolfram Kons in der „Bild“.

„Ich habe mich nicht so sehr an damals orientiert, wir sind ja nicht mehr in den 90ern. Ich habe mir eher die internationalen Formate angeguckt“, sagte Kons. „Der Preis ist heiß“ lief von 1989 bis 1997 bei RTL. Die Neuauflage der Show zeigt jetzt immer RTLplus um 17:45 Uhr.