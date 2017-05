"Der Übergang"-Maler A.R. Penck ist gestorben - Es gibt nicht viele zeitgenössische Maler, die noch weltweit bekannt sind. Und nun ist ein weiterer von uns gegangen. A.R. Penck, bürgerlich Ralf Winkler, wurde der Meister der Strichmännchen genannt. Sein Bild "Der Übergang", auf dem ein Strichmännchen auf einem brennenden Brett über eine Schlucht balanciert ist heute weltweit bekannt.

Geboren in Dresden hatte es der Künstler zu Zeiten der DDR nicht gerade leicht. Mit seinem eigenwilligen Stil wurde er an den Kunsthochschulen abgelehnt. So hielt er sich mit verschieden Jobs als Handwerker, Nachtwächter, Briefträger und auch als Laiendarsteller über Wasser. Dennoch arbeitete er weiter an seiner Kunst. Gegen Ende der 60er Jahre hatte er zunehmend Ärger mit der Stasi, die teilweise sogar seine Bilder beschlagnahmte. Als A.R. Penck dann 1975 einen Kunstpreis von der Akademie der Künste in West-Berlin gewann, war das Interesse der Stasi endgültig geweckt.

Es folgte eine Zusammenarbeit von A.R. Penck und dem Westdeutschen Künstler Jörg Immendorf, in der es viel um die Idee der Abschaffung der deutsch-deutschen Grenze ging. Das wurde natürlich nicht gerne gesehen und 1980 wurde er schließlich ausgebürgert und zog in den Westen.

Zuletzt lebte Ralf Winkler alias A.R. Penck in Zürich, wo er im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit verstorben sei, wie die Galerie Michael Werner der DPA mitteilte.