Designerin Sonia Bogner ist tot

Erschütternde Neuigkeiten aus der Modewelt. Designerin Sonia Bogner ist im Alter von 66 Jahren verstorben.

Sonia Bogner wurde 66 Jahre alt

In einem offiziell Schreiben heißt es: "In der Nacht zum 03.05.2017 ist Sônia Bogner nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren in München verstorben. Ihr unverwechselbarer Stil hat im nationalen und internationalen Modemarkt weltweit Trends gesetzt. Ihre Herzenswärme und ihr Charme werden fehlen."

Seit 1992 war SOnia Bogner als Designerin für die Bogner-Damenmode tätig. Im letzten Jahr saß allerding nur noch im Aufsichtsrat des Unternehmens.

Ein erneuter Schicksalsschlag für die Familie Bogner

Sonia Bogners Ehemann Willy Bogner muss mit dem Tod seiner Frau den nächsten Schicksalsschlag in seinem Leben verkraften. Auch die beiden Adoptivkinder des Paares Leben nicht mehr. Adoptivtochter Maria-Isabell starb schon als Kind und ihr Adoptivsohn Bernhard nahm sich 2005 mit jungen 17 Jahren das Leben.