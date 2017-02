Desirée Nick: Ex-Dschungelkönigin rechnet mit Marc Terenzi ab

Desirée Nick gewann damals selbst das Dschungelcamp. Nun rechnet sie mit dem diesjährigen Gewinner Marc Terenzi ab!

Desirée Nick und Marc Terenzi werden wohl keine Freunde mehr. „Der Sieg von Marc Terenzi hat mich in der Tat sehr überrascht“, sagt Desirée Nick gegenüber „Bunte“. Besonders kritisiert sie, dass Marc Terenzi so lange in Deutschland lebt, aber noch immer „Baby-Denglisch“ spricht.

„Er müsste doch eigentlich in seinem Leben mit so vielen Scheidungsunterlagen und Ähnlichem zu tun gehabt haben, dass er die Sprache mittlerweile beherrschen müsste. Sein Denglisch ist wirklich bemitleidenswert“, schießt Desirée Nick gegen ihren Nachfolger.