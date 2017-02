Diane Kruger: Ist sie doch mit Norman Reedus zusammen?

Schon seit der Trennung von Joshua Jackson im Juli 2016 wird gemunkelt, dass Diane Kruger bereits mit Schasuspieler Norman Reedus anbandelt. Jetzt sind neue Fotos aufgetaucht, die Bände sprechen.

Diane Kruger ud Norman Reedus haben Spaß

TMZ zeigt jetzt die neusten Schnappschüsse von Diane Kruger und Norman Reedus, die nicht nur beweisen, dass die beiden sich treffen, sonder auch zeigen, wie viel Spaß sie haben. Diane Kruger strahlt übers ganze Gesicht und schaut Norman ganz tief in die Augen. Ziemlich verdächtig!

The Walking Dead star's rumored fling is definitely now a thing! Posted by TMZ on Freitag, 24. Februar 2017

Im Dezember begleitete Diane Kruger Norman Reedus zur Fotoausstellung

Die ersten Gerüchte um eine Liason kamen schon 2015 auf, doch damals war Diane Kruger noch mit Joshua Jackson liiert. 10 Jahre lang waren die beiden ein Paar, dann kam im Juli 2016 die überraschende Trennung. Seit dem verbringt Diane Kruger offenbar ihre Zeit gerne mit "The Walking Dead"-Star Norman Reedus.

Im Dezember stellte der Schauspieler einige Fotos aus seinem Buch 'The Sun's Coming Up... Like a Big Bald Head' in Paris aus. Mit dabei war auch Diane, die ihn begleitete. Schon da munkelte man, die beiden seien ein Paar. Spätestens seit den neusten Schnappschüssen ist man sich jetzt sicher: Da geht was! Doch die beiden schweigen - und genießen.....