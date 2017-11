Die Geissens: Große Sorge um Tochter Davina

Momentan sind die Geissens wieder mit der aktuellen Staffel ihrer Reality-Show auf "RTL 2" zu sehen. In den sechs Jahren, in denen die Geissens dafür vor der Kamera standen, wuchsen ihre Töchter zu waschechten Teenagern heran. Nun will sich die 13-jährige Shania als Model probieren. Die stolze Mama Carmen begleitete in der letzten Folge ihr "Küken" zu einem Shooting. Dabei war sie zu Tränen gerührt. Viele Fans stellten sich jedoch die Frage: Was ist aus der älteren Geiss-Tochter Davina geworden? Im Internet entbrannte eine Diskussion, ob Shania bevorzugt wird.

Die Geissens: Scheidungs-Drama

Fans sorgen sich um Davina

Nach der letzten Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" fragen sich viele Fans: Wird Davina vernachlässigt? Während ihre 13-jährige Schwester von ihrer Mutter zu einem Modelshooting begleitet wird, ist von der älteren Geiss-Schwester nicht viel zu sehen. Die Fans sind besorgt um Davina. Einige sind sogar der Meinung, dass Shania gegenüber ihrer Schwester bevorzugt wird. Ist an den Gerüchten etwas dran? Carmen probiert mit einen Instagram-Post Klarheit zu verschaffen.

Shania wird nicht bevorzugt

Carmen probiert durch ihren Post alle Vernachlässigungsgerüchte zu dementieren. Shania wird ihrer Meinung nach nicht bevorzugt. Um das zu beweisen, postet Carmen von ihrer älteren Tochter ein Foto, welches während Shanias Fotoshooting entstanden ist. Darunter kommentiert sie: "Nach der gestrigen Ausstrahlung haben so viele gefragt was mit Davina ist und dass ich Shania eventuell bevorzuge, was nicht der Fall ist (…).“

Davina will kein Model werden

Ebenfalls erklärt Carmen ihren Fans, dass Davina kein Interesse an einem Modeljob hat. Ihre Follower scheinen sich damit allerdings nicht zufrieden zu geben. So sind unter dem Foto Kommentare wie: "Deine Tochter ist erst 12/13 und hat Stiefel an wie meine Mama mit 20 das ist doch nicht euer Ernst" oder "Ganz schön heftiges Foto für ihr Alter" zu lesen. Zu den Kommentaren äußerte sich Carmen nicht. Sie scheint es ihren Fans momentan einfach nicht Recht machen zu können…