Riesen Schock für alle Fans der Geissens! Am Montag lief deren Sendung "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" nicht wie gewohnt auf "RTL II". Stattdessen gab es "Die Reimanns . Ein außergewöhnliches Leben".

Zwar auch eine TV-Familie, aber nicht die richtige, wie sich die Fans von Carmen und Robert Geiss einig sind: "Ich hatte mich heute so auf den Abend gefreut und nun kommen diese komischen Reimanns", schreibt einer ihrer Anhänger auf Facebook.

Die Fans der Geissens sind entsetzt

Und auch weitere machen sich große Sorgen darüber, ob die aktuelle Staffel ihrer Lieblings-Sendung jetzt schon wieder vorbei ist. In den Kommentaren unter einem Post von Carmen Geiss jagt ein "Schade" das nächste. Von traurigen Emojis ganz zu schweigen.

Die Fans der quirligen TV-Familie sind entsetzt. Dabei hatte Carmen Geiss in ihrem Post bereits erklärt, warum ihre Sendung zur Zeit nicht mehr läuft: "Heute Abend laufen wir leider nicht auf RTL II. Aber wir kommen zurück und das schon am 8. Januar 2018", so Carmen.

"Die Geissens": Carmen und Robert denken ans Aufhören!

Die Geissens machen nämlich einfach nur eine Winterpause vom TV. Also kein Grund zur Sorge. Sie kommen wieder und sind nach der Pause bestimmt noch aufregender als vorher!