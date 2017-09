Die Höhle der Löwen: Anna Vonnemann liefert das emotionalste der Geschäft der Show-Geschichte - Bei diesem Deal ging es nicht ums Geschäft. Es ging aber auch nicht um Mitleid, sondern einfach darum, das Richtige zu tun. Die Tochter von Anna Vonnemann erlitt noch drei Monate vor der Geburt einen Schlaganfall. Sie hat von Geburt an eine halbseitige Lähmung und einen dementsprechend beeinträchtigten Gleichgewichtssinn. „Meine Tochter wollte partout nicht in den Rollstuhl. Und als sie so zehn oder elf war, als dann die Ärzte sagen, dass in ihrem Fall ein Rollstuhl wohl unvermeidlich ist, fing ich an wie wild zu experimentieren“, erklärt die Gründerin.

"Die Höhle der Löwen": Schlimmes Familien-Drama bei Dagmar Wöhrl

DIe Malerin musste also selbst einen Weg finden um ihrer Tochter den Wunsch zu erfüllen, nicht im Rollstuhl sitzen zu müssen und arbeitete an einem künstlichen Gleichgewichtssystem, investierte bereits 200.000 Euro für dessen Entwicklung. Der Prototyp des künstlichen Gleichgewichtssinnes ist nun fertig und funktioniert. Tochter Dindia braucht keinen Rollstuhl, kann normal laufen. Doch bei "Die Höhle der Löwe" wird normalerweise nicht in Prototypen investiert, die noch nicht einmal verkauft wurden.

Life-Changer statt Game-Changer in der Höhle der Löwen

"Sie werden hier nicht ohne Geld und ohne Deal gehen, das können diese fünf Menschen hier nicht zulassen. Ich sage jetzt vorsichtshalber ‚Ich bin raus’. Sollte nichts passieren, melde ich mich einfach wieder zu Wort“, drückte sich zunächst aber Ralf Dümmel vor dem konkreten Deal. 200.000 Euro gegen 20 Prozent Unternehmensanteile für MovEAid wollte Anna Vonnemann und konnte den Deal dann mit Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl machen. „Hier geht’s für mich nicht um den Gewinn. Ob ich hier je Gewinn habe – ist mir egal. Ob ich mein Geld zurückbekomme – ist mir egal. Wir sehen so viele Game-Changer – hier ist ein Life-Changer“, sagte Carsten Maschmeyer.

„Ich finde alleine der Gedanke, dass ich vielleicht mit einem Investment in vielen Jahren Menschen glücklicher machen kann, hat es sich schon gelohnt, dass ich in die Höhle der Löwen gekommen bin“, sagt eine sichtlich gerührte Dagmar Wöhrl zu dem Deal, der wahrlich Menschenleben zum Besseren verändern könnte.