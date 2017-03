Damit hat wirklich niemand gerechnet! Eigentlich stehen die Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ schon längst fest, nun gibt es aber überraschend noch einen Neuzugang in der beliebten Vox-Show!

Georg Kofler wird Investor bei „Die Höhle der Löwen“, wie Vox bestätigte. Er war Chef von ProSieben und Vorstandsvorsitzender von Premiere. Es handelt sich aber um kein dauerhaftes Engagement, denn er wird Judith Williams ersetzen, welche krankheitsbedingt nicht an allen Drehtagen dabei sein kann.

"Aufgrund einer starken Erkältung kann Judith Williams zurzeit nicht an allen Drehtagen für 'Die Höhle der Löwen' teilnehmen. Ihre Vertretung übernimmt als Gast-Löwe der Medienunternehmer Dr. Georg Kofler", erklärte dazu ein Sendersprecher laut „dwdl“.

Judith Williams und Georg Kofler arbeiten schon länger zusammen und haben gemeinsam ein Joint Venture gegründet, wo auch die Investments aus „Die Höhle der Löwen“ von Judith Williams betreut werden. Judith Williams und Georg Kofler werden in der kommenden Staffel also beide zu sehen sein. Neu ist übrigens auch die CSU-Politikern Dagmar Wöhrl in der „Höhle der Löwen“. Die neuen Folgen werden derzeit gedreht und im Herbst bei Vox ausgestrahlt.