die Höhle der Löwen: Grace Flowerbox sind nicht die einzigen mit der Hut Idee - Es liegt natürlich auch ein wenig in der Natur der Show, dass die einzelnen Ideen und Produkte als etwas absolut Einzigartiges inszeniert werden, auch wenn es vielleicht schon Vergleichbares gibt. Und auch bei Grace Flowerbox stellt man recht schnell fest, dass die Idee im Internet wohl schon länger bekannt ist. Alleine in Deutschland gibt es mit "Fleurs de Paris" und "Blossom Box" zwei weitere Unternehmen mit derselben Idee.

International sind die teuren Blumen-Hutboxen schon längst ein Hit. Das recht breite Angebot zu dem Thema nagt dann doch etwas an der Glaubwürdigkeit der Unternehmensgeschichte, wie sie bei "Die Höhle der Löwen" vorgetragen wurde. So erklärte Gründerin Nina Wegert, sie habe für einen Geburtstag die Idee gehabt, Blumen in einer Hutbox, die sie zufällig noch im Schrank hatte, zu arrangieren. Ist es also nur ein Zufall, dass anderswo Menschen auf die gleiche Idee gekommen sind und es zu einem Geschäft gemacht haben?

Trotz allem gehören sie mit "Grace Flowerbox" zu den ersten, die diese Idee auf den deutschen Markt bringen. Und auch im Social Media Bereich dürften sich die "Höhle der Löwen"-Gründer hierzulande die stärksten sein. Mit derzeit rund 77.000 Abonnenten sind sie auf Instagram als Firma schon recht stark aufgestellt und konnten schon erste Kontakte mit erfolgreichen Bloggern knüpfen, die der Marke weitere Reichweite und Prestige einbringen.

Angesichts der Konkurrenz, die ähnlich aktiv im Geschäft sind, wäre der Löwen-Deal mit Judith Williams vielleicht besser als der mit Dagmar Wöhrl gewesen. Erstere erklärte direkt, dass sie die Blumenboxen gerne mit Duft erweitern würde. Vor allem bei den konservierten "Infinity-Roses", die ein Jahr lang halten sollen, hätte ein integrierter, nachkaufbarer Duft, nicht nur eine weitere geschäftliche Dimension eröffnet, sondern auch die Grace Flowerbox von anderen Hutschachtel-Blumen abgehoben. Die Gründer Nina Wegert und Kirishan Selvarajah entscheiden sich jedoch für Dagmar Wöhrl, die nicht mit solchen Änderungsvorschlägen vorpreschte.