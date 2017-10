Die Höhle der Löwen: Ist "Veluvia" reine Abzocke?

Für Startup-Gründer Jörn-Marc Vogler standen alle Zeichen auf Erfolg. Er stellte in der beliebten VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" sein Nahrungsergänzungsmittel "Veluvia" vor und konnte die "Löwen" Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer von seiner Idee begeistern. Diese investierten 300.000 Euro, mit Erfolg. Nur zwölf Stunde nach der Sendung schossen die Verkaufszahlen durch die Decke. Es wurde eine halbe Million Euro umgesetzt. So viel, wie sonst in zwölf Monaten. Die Verbraucher schienen begeistert.

Verbraucherschutzt warnt vor "Veluvia"

Durch die großen Erfolge des Produktes, mittlerweile wird es bei großen Handelsketten und Apotheken vertrieben, wurde auch der Verbraucherschutz auf "Veluvia" aufmerksam. Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale Hamburg stellte sich heraus, dass in einer Monatspackung "Veluvia" umgerechnet ein Drittel einer Erdbeere sowie ein einzelnes Brokkoliröschen vorhanden sind.

"Veluvia" wehrt sich gegen Vorwürfe

Ebenfalls wurde ein Zusatzstoff in den "Veluvia"-Kapseln entdeckt. Nach Angaben des Herstellers, soll das Produkt jedoch frei von Zusatzstoffen sein. Das Testergebnis ist vernichtend. Der Preis von knapp 40 Euro pro Packung unverhätnismäßig. Das Unternehmen "Veluvia" verteidigt sich gegen diese Vorwürfe. Dabei soll es in den Kapseln nicht auf die Inhaltsmengen ankommen, sondern auf den Nährstoffgehalt.