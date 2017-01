Die Kelly Family bringt nach 12 Jahren ein neues Album raus!

Wenn da nicht das Fan-Herz höher schlägt! 12 Jahre nach dem letzten gemeinsamen Album wagen sie es noch einmal: Die Kelly Family bringt ein neues Album raus! Und das ist längst noch nicht alles, worauf sich ihre Fans freuen können!

Das neue Album der Kelly Family heißt „We Got Love“

Schon am 17. März soll die neue Platte der Kelly Family erscheinen. Der Name: "We got love". Eine Sensation für alle Fans. Doch es werden leider nicht alle Kellys dabei sein. Paddy Kelly wird bei der mega Reunion nicht mitmachen. Er konzentriert sich lieber weiterhin auf seine Solo-Karriere. Und auch Maite Kelly soll sich noch nicht zu 100 Prozent dazu entschieden haben. Doch Angelo Kelly ist jetzt super happy: „Wir sind nach so vielen Jahren endlich wieder zusammen im Studio, es ist ein irres Gefühl“.

Die Kelly Family macht auch eine Mini-Tour

Und das Album ist erst der Anfang der tollen Neuigkeiten. Die Kelly Family gibt auch noch drei Comeback-Konzerte. Mitte Mai werden die Geschwister wieder die Bühne rocken. Da fühlt man sich ja gleich in die 90er Jahre zurück katapultiert. Damals waren die Kellys die Superstars der deutschen Musikszene. Sie eroberten die Bühnen und die Charts, konnten sich kaum vor den Fans retten! Die verbrachten Tage vor dem Hausboot der Kellys und verfolgten die Geschwister überall hin. Heute sind auch die Fans der Kelly Family erwachsen geworden - ganz wie Angelo & Co. Doch wenn es darum geht, ihre alten Idole wieder auf der Bühne zu sehen, sind sie wieder Feuer und Flamme. Die drei Konzerte sind jetzt schon ausverkauft. „Wahnsinn! Wir sind alle sprachlos über das, was in den letzten Tagen passiert ist. Das alle 3 Konzerte so schnell ausverkauft sein würden, hätten wir nicht gedacht. DANKE, DANKE, DANKE!“, schreibt die Band auf ihrer Facebook-Seite. Respekt!