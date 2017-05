Die Kelly Family: Der alte Bus der Familie wird zum Comeback-Konzert gebracht - Für Fans der Kelly Family wird es das ganz große Spektakel. In der Dortmunder Westfalenhalle, dort wo alles andefangen hat, werden die Kellys drei Tage hintereinander vor ausverkauften Rängen ihr Comeback feiern, bevor sie 2018 eine richtige Tour spielen.

Und da es momentan so spektakulär gut für Angelo, Patricia, Jimmy, Kathy, Joey und John Kelly läuft, legen sie für die Fans noch einen drauf. Aus dem 300km entfernten Speyer lassen sie ihren alten Bandbus aus dem Museum zur Westfalenhalle bringen. Der Bus hatte zu den großen Zeiten der Kelly Family einen ähnlichen Status, wie ihr legendäres Hausboot.

Der Bus soll über die drei Tage, an denen die Kelly Family die Halle füllt, davor stehen und als kultiger Hintergrund für Fanfotos dienen.

Habe gerade an den Westfalenhallen Dortmund meine erste Laufrunde gedreht. Seit gestern Abend steht unser alter Kelly... Posted by Joey Kelly on Freitag, 19. Mai 2017

Hoffnung auf ein Paddy Kelly-Comeback bis zum Schluss

Über die Bühnenshow der Kelly Family ist noch nichts bekannt. Viele Fans hoffen noch darauf, das Maite Kelly oder Paddy Kelly vielleicht doch noch einen Gastauftritt haben. Angelo Kelly selbst hat die gleiche Hoffnung. In einem Interview mit n-TV gibt er zu, dass er bis zur letzten Minute hofft, dass einer der beiden doch noch auf die Bühne kommt.

Gut möglich wäre allerdings ein Gastauftritt von Barby Kelly. Aus gesundheitlichen Gründen ist sie nicht mehr komplett in das Bandprojekt involviert, sang aber auf dem Album "We Got Love" bei einigen Songs mit. So ist ein kurzer Gastauftritt für sie durchaus denkbar.