Die Kelly Family kehrt auf ihr Hausboot zurück

Bewohnt ist das Hausbot der Kelly Family schon lang nicht mehr. Es liegt nicht einmal mehr im Wasser. Stattdessen steht es im Speyerer Technik Museum. Der Öffentlichkeit ist das alte zu Hause der Kelly Family nicht zugänglich.

Auch die Kellys selber waren zum Teil seit 16 Jahren nicht mehr in dem Boot. Kathy Kelly schluchzt als sie das Boot zum ersten Mal wieder betrat gegenüber der Bild: "Oh mein Gott, ist das schön!" Kein Wunder, dass es nicht nur sie, sondern auch ihre anderen Geschwister Patricia, John und Angelo Kelly so ergreift. In dem fast 90 Jahre altem Schiff fing für die Kelly Family der große Erfolg in Deutschland an.

Die Kelly Family auf Erfolgskurs

Statt Fußgängerzonen bespielten die Geschwister plötzlich Stadien, waren Teenie-Idole auf Bravo-Postern. Wie Patricia Kelly erklärt, mussten sie das Geschirr in der Küche beiseite räumen um Platz für zahlreiche Unterlagen zu schaffen. Mit dem Erfolg kam natürlich auch eine Menge neuer Dinge, die zu bewältigen waren.

„Wenn wir hier sind, fühlen wir die große Liebe, die es in unserer Familie immer gab“, schwärmen die Kellys heute. Zwischenzeitlich gab es von der Kelly Family selbst auch kritische Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit. So wurden auch die negativen Seiten des schnellen Erfolgs und des etwas nomadischen Lebensmodells, dass sie alle dank Vater Dan Kelly hatten, beleuchtet.

Kelly Family: Besetzungszoff kurz vor der Tour

Heute, mit einer gewissen Distanz scheinen zumindest die Kellys, die derzeit wieder als Kelly Family auf Tour gehen, damit abgeschlossen zu haben.

Ihr neues Album "We Got Love" werden sie erstmals bei drei längst ausverkauften Konzerten in Dortmund präsentieren, ehe sie im nächsten Jahr eine deutschlandweite Tour spielen werden.

Kelly Family Tour 2018