"Die Kochprofis": Steht die RTL II-Doku vor dem Aus?

„Die Kochprofis“ sind bei RTL II aus der Sommerpause zurück. Das Comeback lief aber alles andere als gut.

Die Koch-Show war in den vergangenen Jahren immer ein großer Erfolg für RTL II. In der vergangenen Zeit sah das ganz anders aus: „Die Kochprofis“ hatten immer größere Quoten-Probleme, denn das Zuschauerinteresse war an dem einstigen Erfolgsformat nur noch sehr gering.

RTL II erhoffte sich mit den neuen Folgen nun einen Aufschwung, den gab es aber nicht: Nur 3,9 Prozent der jungen Zuschauer sahen die Folge am Donnerstag, wie „Quotenmeter“ schreibt – das entspricht nur noch 0,31 Millionen Zuschauer.

Richtig schlecht sah es aber beim Gesamtpublikum aus: Nur 1,8 Prozent sahen hier zu. Ob RTL II noch Ewigkeiten an dem Format festhält, bleibt abzuwarten. Sollten die Quoten jedoch so tief bleiben, könnte es durchaus möglich sein, dass „Die Kochprofis“ bald wieder aus dem Programm fliegen.