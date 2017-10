Die nächste Apokalypse? Raumstation rast auf die Erde zu

China schickte seine Raum-Station Tiangong-1 im Jahr 2011 ins All. Nur fünf Jahre später verlor das Land die Kontrolle über die Raumstation – die Wrack-Teile rasen nun auf die Erde zu!

Die Raumstation hat in den vergangenen Monaten dramatisch an Höhe verloren und kam der Erde immer näher. Die Entfernung zwischen der Raumstation und der Erde würde nur noch 300 Kilometer betragen!

"Ich erwarte, dass es in ein paar Monaten passieren wird - Ende 2017 oder Anfang 2018", sagt Dr. Jonathan McDowell, Astrophysiker an der Harvard-Universität, im Interview mit dem „Guardian“.

Der größte Teil wird zwar im All verglühen, aber einige Wrack-Teile könnten dennoch auf der Erde landen – einige Teile davon wiegen mehr als 100 Kilogramm. "Du kannst diese Teile ja nicht steuern. Selbst ein paar Tage vor dem Wiedereintritt, werden wir wahrscheinlich nicht auf die Stunde genau wissen, wann sie die Erde treffen", so der Astrophysiker. Sollten diese in einem Wohngebiet runterkommen, hätte das dramatische Folgen.