Die Reimanns: Drama in der Wildnis

Oje, diesen Ausflug haben sich Konny Reimann und seine Frau Manuela sicher anders vorgestellt! Die Reimanns machen sich auf den Weg in die Wildnis. Konny Reimann ist voll in seinem Element - oder doch nicht? Denn plötzlich kommt es zum Drama: Das Ehepaar verliert vollkommen die Orientierung!

Alle Einzelheiten gibt es im VIDEO:

In der neuen Folge von "Die Reimanns" (Montags, 20.15 Uhr, RTL II) geht es für Konny Reimann auch in die Katakomben von Konny Island. Dort wagt sich der Auswanderer in die Tiefe. Was er dort wohl so entdeckt?

Im Anschluss beginnt die neue Sendung "Konny goes wild" (21.15 Uhr, RTL II). Dort macht sich Einzelkämpfer Konny Reimann zusammen mit Wurstmann Chris Töpperwien auf den Weg in die Wildnis. Und schon in der Vorschau lässt sich erahnen, dass der Trip alles andere als easy sein wird. Stehen die zwei Stars den Alltag durch?