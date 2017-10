Die Reimanns: Mega Überraschung - Sie wandern aus!

Endlich geht es wieder los! Eine neue Staffel "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" starten bei RTL II (Montags, 21.15 Uhr). Und diesmal sorgen vor allem Sohn Jason und seine Frau Hunter für eine Überraschung! Das Paar wandert mit seinen Kids aus!

Jason Reimann wandert nach Hawaii aus

Nachdem bereits Manu und Konny Reimann ihre Koffer gepackt haben und von Texas nach Hawaii gezogen sind, folgen ihnen jetzt Jason Reimann und seine Frau Hunter samt Kids. Klar, stehen ihnen da Konny und Manu helfend zur Seite und suchen Immobilien für die kleine Familie!

Kealan kam im Sommer 2014 zur Welt. Im Juli 2016 folgte Sohn Oliver.

Konny Reimann ist wieder in Aktion!

Tja und was wäre Konny Reimann ohne ein Projekt! Der Auswanderer plant in der neuen Staffel wieder Arbeiten an Konny Island. Diesmal steht ein Baumklo auf dem Plan! Und natürlich hat sich der Familienvater dafür einen besonderen Platz ausgesucht! Einen Baumstumpf in 10 Meter Höhe! Na, hoffentlich get das gut...