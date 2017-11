Die Reimanns: Süße Baby-Überraschung

Konny Reimann und seine Frau Manu sind in Deutschland echte Kultstars. 2004 wanderten sie von Deutschland nach Texas aus und ließen sich dabei von Kameras begleiten. In der Zwischenzeit ist viel passiert! Die Reimanns leben mittlerweile auf Hawaii. Und auch die Kids sind erwachsen geworden. Tochter Janina Reimann lebt weiterhin in Texas und hat erst in diesem Jahr geheiratet. Und Sohn Jason ist nicht nur Ehemann, sondern auch Zweifach-Papa!

Nun folgt die nächste Baby-Überraschung: Denn ausgerechnet Manu Reimann ist plötzlich total im Babyfieber!

In der neuen Staffel der Reimanns wird es wieder einmal abenteuerlich. Denn was wäre Konny Reimann ohne ein neues Projekt! Der Auswanderer arbeite auch in dieser Staffel wieder an seiner berühmten Konny Island. Diesmal steht ein Baumklo auf dem Plan - und zwar in 10 Metern Höhe! Na, hoffentlich geht das gut....