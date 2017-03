Die großen Filmstudios in Hollywood glänzen nicht unbedingt immer mit einer Vielzahl von Ethnizitäten oder Arten an sexueller Orientierung. Vor allem bei groß angelegten Mainstream-Blockbustern bestimmen weiße, hetereosexuelle Menschen das Bild.

Zuletzt bemühte sich Disney allerdings, diese sinnlosen Grenzen etwas aufzuweichen. So freuen sich auch Audra MacDonald und Stanley Tucci, die in "Die Schöne und das Biest" Madame de Garderobe und Cadenza spielen, dass sie als schwarz-weißes Paar "etwas mehr Farbe" ins Spiel bringen können. "Er ist weiß, ich bin schwarz. Das ist ganz wundervoll! Das ist für so große Filme nicht selbstverständlich", sagt Audra im Gespräch mit InTouch Online. "Es sollte nichts besonderes sein, aber es ist schön, dass es auch mal ein homosexuelles Paar am Ende gibt", fügt Stanley Tucci hinzu.

Er ist der erste offiziell homosexuelle Disney-Charakter

Wie Regisseur Bill Condon im weiteren Gespräch verrät, spielt Tucci auf den witzigen Bösewicht-Sidekick Le Fou (Josh Gad) an: "Er weiß anfang selbst nicht so recht. Einen Tag möchte er sein wie Gaston (Luke Evans), den anderen möchte er mit Gaston zusammen sein."

Disney Disney

Weiter spricht Bill Condon von einem "kleinen besonderen schwulen Moment" in "Die Schöne und das Biest". Er betont im Gespräch mit InTouch Online immer wieder, dass dies Teil der Essenz des Films ist. Mehr noch als in der Zeichentrick-Vorlage habe er sich darauf konzentriert, dass es in der Geschichte um die Ausgrenzung des "Anderen" geht.

"Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson und Dan Stevens kommt am 16.März ins Kino!