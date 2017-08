Die schwedischen Royals trauern um einen engen Freund!

Es sind traurige Neuigkeiten, die das gesamte schwedische Königshaus erschüttern. Ein enger Freund von König Karl Gustav ist verstorben.

König Carl Gustaf trauert um Tore G. Bergengren

Der Bankdirektor Tore G. Bergengren ist bereits vor einigen Tagen verstorben. Seine Frau fand ihn tot im gemeinsamen Haus. König Carl Gustaf und Tore G. Bergengren kannten sich seit der Schulzeit und blieben seit dem in Kontakt. Die beiden Freunden verbrachten oft gemeinsam mit ihren Frauen den Ski-Urlaub in der Schweiz.

Doch der Freund von Carl Gustaf hatte in der Vergangenheit schwer mit seiner Gesundheit zu kämpfen. 2000 musste Tore G. Bergengren am Gehirn operiert werden. In den nächsten Jahren litt er außerdem an Hautkrebs und anderen Krankheiten, die nicht bekannt sind. Nun hat sein Körper den ständigen Kampf offenbar aufgegeben.

Trauer bei den schwedischen Royals

Die schwedischen Royals mussten in diesem Jahr so einige Schicksalsschläge hinnehmen. Im Januar starb der Ulf Dinkelspiel, ein enger Freund der Familie. Nur einen Monat später musste sich Königin Silvia von ihrem Cousin Hermann Ludwig Sommerlath verabschieden.

Im März fand man den Freund von König Carl Gustaf, Carl-Adam Lewenhaupt, tot in einem See. Und im Mai wurde sein Schwager Niclas Silfverschiöld beerdigt.

Keine einfache Zeit für die sympathischen Schweden...