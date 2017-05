Die Todesursache von Chris Cornell ist geklärt: Selbstmord - Warum stirbt ein Mann einfach so mit 52 Jahren? Als die Nachricht vom frühen Tod von Chris Cornell bekannt wurde, blieb ein großes Fragezeichen. Woran ist die Rocklegende, die noch mitten im Leben stand gestorben? Relativ schnell äußerte die Polizei vorsichtige Einschätzungen, dass es sich um einen Suizid gehandelt haben könnte.

Nun bestätigen die Gerichtsmediziner den Fall. Die Todesursache lautet: Tod durch Erhängen. Ein Freund seiner Familie schaute nach Chris Cornell, auf Bitten von dessen Frau, die sich Sorgen machte. Dieser fand den Sänger der legendären Grungeband Soundgarden leblos im Badezimmer. Noch am selben Abend spielte er mit der Band ein Konzert in Detroit, wirkte aufgekratzt und gut gelaunt.

Die dunkle Vergangenheit von Chris Cornell

Chris Cornell hatte eine schwere Zeit nach der zwischenzeitlichen Trennung der Band Soundgarden. Als die Band sich 1997 trennte, stürzte er ab, wurde schwer Alkoholabhängig. „Das ist etwas, das auch passiert wäre, wenn Soundgarden zusammengeblieben wäre. Es war eine lange Rutsche runter und dann eine ganz langsame Erholung, aber ich entdeckte mich auch selbst“, erklärt er gegenüber dem britischen Mirror.

Perfekter Neustart für Chris Cornell

Direkt nach Abschluss seiner Therapie wurde Chris Cornell der Frontmann der Rage Against the Machine-Nachfolgeband Audioslave. „Wenn du aus der Rehab kommst, ist es meistens so, dass die Menschen ein zerstörtes Leben haben und Probleme, wieder einen Job zu finden. Ich hatte sehr viel Glück. Es hat mir geholfen, aus dem Morast zu steigen.“

Und doch kam es nun zu dem dramatischen Suizid von Chris Cornell. Er hinterlässt seine Ehefrau Vicky Karayiannis und drei Kinder.