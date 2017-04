Die Wollnys: Alle News zu der RTL 2-Chaos-Großfamilie

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie

Seit Januar 2011 läuft "Die Wollnys" bei RTL II. Es geht in der Sendung um den wahnwitzigen Alltag der Großfamilie Wollny aus Neuss bei Düsseldorf. Zu sehen waren in den ersten vier Stafffeln Mutter Silvia Wollny, Vater Dieter Wollny und acht von Silvias elf Kindern. Danach trennten sich Silvia und Dieter dramatisch und seither ist er auch nicht mehr vor der Kamera zu sehen. Seit der sechsten Staffel ist Silvias neuer Freund Harald dabei. Ein Ende der erfolgreichen Reality-Sendung ist derzeit noch nicht abzusehen. Die aktuellen Folgen laufen, sofern eine neue Staffel in Ausstrahlung ist, in der Regel Mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL 2.

Einmal bitte alle Namen der Wollny-Kinder

Sylvana, Sarafina, Estefania, Calantha, Loredana, Sarah Jane, Lavinia und Jeremy-Pascal sind die Kinder von Silvia Wollny, die wir alle aus der TV-Show "Die Wollnys" kennen. Dabei hat jeder Name auch seine eigene kleine Geschichte. Für den TV-Zuschauer weniger bekannt sind drei weitere Kinder von Silvia Wollny, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Show zu sehen sind.

Die Wollnys: So sind die Namen der Kinder entstanden!

Patrick Wollny ist zwar nicht im TV zu sehen, aber man weiß über ihn, dass er drei Kinder und seine Frau Lisa hat. Er selbst will zwar nicht mit seiner Familie vor die Kamera, scheint aber seinen Frieden mit "Die Wollnys" zu haben. Von Jessica Birkenheuer wissen wir, dass sie gemeinsam mit ihrem Stiefvater Dieter Wollny zusammen ein Enthüllungsbuch geschrieben hat. Der letzte Stand war, dass sie mit Silvia Wollny im Streit ist. Sie positionierte sich stets stark gegen die TV-Sendung. Über Sohn Sascha Wollny ist allerdings so gut wie gar nichts bekannt.

Wieviel verdienen die Wollnys pro Folge?

So manches Mal mag man sich wundern, warum sich die Großfamilie das immer wieder antut, auch die schlechteren Zeiten im TV zeigen zu lassen. Doch glaubt man der Autorin Katja Schneidt, lohnt es sich für die Familie Wollny gewaltig. Sie schrieb gemeinsam mit Dieter Wollny und Jessica Birkenheuer ein Enthüllungsbuch über die TV-Familie. "Die Familie kommt ja aus sehr armen Verhältnissen und kam in die glückliche Lage, durch die Serie sehr viel Geld zu verdienen", sagte die Autorin 2013 zu dem Thema gegenüber InTouch. "Die Zahl, die mir genannt wurde, lautet 14.000 Euro pro abgedrehter Folge. Bei vier Folgen im Monat kommt da einiges zusammen." Wie verlässlich diese Aussage ist, bleibt natürlich mit Vorsicht zu genießen. Schließlich geht es hier um ein Vertragsdetail zwischen der Familie und der Produktionsfirma, das eigentlich geheim ist.