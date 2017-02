Die Wollnys: Feuer-Drama im neuen Haus?

Riesen Schock bei den Wollnys! Silvia Wollnys und ihre Kids Sarafina, Sylvana, Loredana und Co. stekcen mitten im Umzugsstress. Die Familie hat ein neues Haus gefunden und will so schnell wie möglich einziehen. Doch vor Silvia und ihrer Familie steht noch viel Arbeit an. Umso größer ist jetzt dieser Schock!

Als Silvia Wollny und ihr Freund Harald bei ihrem neuen Haus ankommen, sehen sie dunklen und dichten Rauch aus dem Fenster aufsteigen! Was haben Flo und sein Kumpel Peter bloß angestellt? Haben die beiden Jungs etwa das neue Haus in Brand gesteckt? Silvia und Harald sind fassungslos. Seht die dramatischen Szenen im VIDEO:

Von der Küche bis hin zum Wintergarten - Silvia Wolly und ihre Familie wollen eine echte Wohlfühl-Oase aus dem neuen Heim machen. Aber da müssen alle mit anpacken. Wann das neue Heim fertig wird? "Die Wollnys", Mittwoch, 22. Februar, um 20:15 Uhr bei RTL II