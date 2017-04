Die Wollnys: Sind Harald und Jeremy pleite?

Die Wollnys sind DIE Kultfamilie im deutschen Fernsehen. Seit sechs Jahren wird in ihrer Doku-Soap der Alltag der Großfamilie gezeigt.

Die Wollnys sind bei der Produktionsfirma sozialversicherungspflichtig angestellt, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Im Monat soll jeder Protagonist 1.000 Euro erhalten – das wären dann insgesamt 10.000 Euro. Ist das aber zu wenig?

Silvia Wollnys Freund Harald Elsenbast soll nämlich pleite sein, wie die „Bild“ schreibt. Wegen einer Zwangsvollstreckung musste er eine eidesstaatliche Erklärung abgeben. Das ist aber offenbar nicht das einzige Familienmitglied, was finanzielle Probleme hat: Auch gegen Silvias jüngster Sohn Jeremy Pascal läuft wohl eine Zwangsvollstreckung. Was die Wollnys neben ihrer Doku-Soap beruflich machen, spielt in der Show selber keine Rolle.