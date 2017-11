Silvia Wollny: Drama um die Wollny Kinder!

Endlich hat das lange Warten ein Ende! Die Wollnys melden sich nämlich zurück - mit wundervollen Neuigkeiten! Am 3. Januar startet ihre neue Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" Doch in der neuen Satffel kommt es zu einem dramatischen Vorfall!

Die Wollnys: Neue Staffel am 3. Januar!

Wie RTL II verkündet, geht es am 3. Januar um 20.15 Uhr los. Und es wird mal wieder spannend! Silvia Wollny und ihre Kids machen nämlich nicht nur eine Bootstour in Friesland, sie sind auch voll und ganz mit ihrem Haus beschäftigt. Und der Baustellenstress geht an der Familie natürlich nicht spurlos vorbei!

Drama um die Wollny Kinder!

Besonders Harald ist gesteresst. Er versucht alles, um endlich die Baugenehmigung für das neue Haus zu bekommen. Und zwar heimlich! Da er so oft weg ist, wird Silvia Wollny misstrauisch. Und dann kommt es zum großen Drama! Harald lässt die Wollny Kids ganz alleine im Wald, weil er zu einem Termin muss. Da platzt Silvia Wollny endgültig der Kragen! Ob sich das Paar wieder verträgt?

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", ab 3. Januar, 20.15 Uhr, RTL II