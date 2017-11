Dieter Bellmann: "In aller Freundschaft"-Star gestorben!

Dieter Bellmann ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 77 Jahren.

Bekannt wurde er vor allem durch „In aller Freundschaft“. Für die ARD-Serie stand er 19 Jahre vor der Kamera, wo in der Rolle als Professor Simoni zu sehen war. "Dieter Bellmann hat von Anfang an unsere ARD-Serie 'In aller Freundschaft' geprägt: zunächst als Chefarzt, dann lange Jahre als medizinischer Direktor der 'Sachsenklinik' und nach Professor Simonis Pensionierung als Berater", sagte MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.

"Dieter Bellmann hat sich mit hoher Professionalität und viel Charme in die Herzen der Fans gespielt. Wir nehmen Abschied von einem guten Freund, der in seiner Rolle wie auch als Mensch eine ganz herausragende Figur bei 'In aller Freundschaft' war“, heißt es in dem Statement weiter.

Er war seit der ersten Folge im Jahr 1998 dabei, die letzte Folge mit ihm wurde am 10. Oktober in der ARD gezeigt. Seine Serien-Kollegen zeigten sich über den Tod von Dieter Bellmann bestürzt. Zur Todesursache hat sich der MDR bisher nicht geäußert. "Mit Dieter verlieren wir nicht nur einen wunderbaren Schauspieler und Kollegen, sondern noch viel mehr einen guten Freund“, so der Geschäftsführer der Produktionsfirma Saxonia Media, Sven Sund.