Dieter Bellmann: Das ist die Todesursache!

Durch seine Rolle als Chef in der Sachsenklinik spielte sich Dieter Bellmann in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ in die Herzen der Zuschauer.

Der Schauspieler ist nun im Alter von 77 Jahren gestorben. "Wir nehmen Abschied von einem guten Freund, der in seiner Rolle wie auch als Mensch eine ganz herausragende Figur bei "In aller Freundschaft" war", sagte MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.

Dieter Bellmann: "In aller Freundschaft"-Star gestorben!

Fast zwei Jahrzehnte war er bei „In aller Freundschaft“ nicht wegzudenken. Die letzte Folge mit Dieter Bellmann wurde am 10. Oktober in der ARD gezeigt. Doch woran ist der Schauspieler gestorben? Zunächst wurde darüber spekuliert, dass er an einer Krankheit gestorben sei. Das dementierte sein Anwalt jedoch und sagte, dass „Herr Bellmann friedlich eingeschlafen sei“. Der Anwalt bittet "diese Falschberichterstattung nicht zu übernehmen, die Privatsphäre der Familie seines Mandanten zu respektieren und auch von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen."