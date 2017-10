Dieter Bohlen & Andrea Berg: Rätselraten um ihre Beziehung

Dieter Bohlen ist seit über zehn Jahren mit Carina Walz zusammen. Und auch Andrea Berg feierte im Sommer gerade erst ihre Rosenhochzeit mit Uli. Trotzdem fragen sich viele Fans nun, ob zwischen dem Pop-Titan und der Sängerin doch mehr läuft, als bisher angenommen.

ER WÜRDE SIE GERNE HÄUFIGER SEHEN

Die beiden telefonieren Nachts manchmal stundenlang und senden sich Nachrichten. Doch das scheint dem DSDS-Juror nicht zu reichen. "Ich würde mir eine noch engere Bindung wünschen", gesteht er. "Man sieht sich so selten. Da leide ich ein bisschen drunter." Und auch Andrea gesteht, dass Dieter mehr als nur ein Kollege ist. "Für mich geht die Arbeit nicht ohne emotionale Bindung", erklärt die 51-Jährige.

IHRE BEZIEHUNG IST REIN BERUFLICH

Der ehemalige Modern-Talking-Star gibt Entwarnung. "Manchmal ruft sie mich nachts an, um mir die neusten Textpassagen vorzustellen", berichtet er. Alles also rein beruflich! Auch Andrea versichert, dass es nur um die Musik geht: "Es kam schon öfter vor, dass er mitten in der Nacht neue Ideen für eine Melodie geschickt hat."

Puh, da haben Carina und Uli ja noch einmal Glück gehabt!