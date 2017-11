Dieter Bohlen & Carina: Nachwuchs-Überraschung!

Nanu, haben der Hit-Produzent (63) und seine Carina (33) zwei neue Familienmitglieder? Auf dem Tiergnadenhof „Gut Aiderbichl“ verguckte sich der sechsfache Vater in Hündin Lilly, für die er eine Patenschaft übernahm.

„Ich habe als Kind immer einen Hund gewollt, aber keinen bekommen“, gesteht er. Immerhin: Zu Hause hat er jetzt einen, und in Österreich gleich zwei – wenn auch nur „geliehen“.

Und es gibt noch eine tolle Neuigkeit: Dieter Bohlen (63) hält seine Carina (33) aus der Öffentlichkeit heraus – eigentlich! Denn bei der traditionellen Voreröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Tiergnadenhof "Gut Aiderbichl" in Henndorf (Österreich) zeigte sich der Pop-Titan Dieter Bohlen endlich mal wieder mit seiner Frau in der Öffentlichkeit. Die beiden konnten Carina nicht widerstehen und schnappten sich zwei süße Hunde, mit denen erst einmal eine Runde gekuschelt wurde.

„Carina und mir geht das Herz auf, wenn wir mit Tieren zusammen sind. Tiere geben so viel, ohne zu nehmen. Sie sind Begleiter durch unser Leben und immer für einen da. Deshalb engagieren wir uns, wenn wir helfen können“, so der Erfolgsproduzent zu "Closer" und verrät: „Meine ganze Familie liebt Tiere. Meine älteste Tochter ist sogar Tierärztin geworden und schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit.“