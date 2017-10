Dieter Bohlen: Das steckt hinter dem Jury-Wechsel bei "Supertalent"

Die Jury-Plätze bei "Das Supertalent"sind heiß begehrt, aber einer von ihne ist ein echter Schleudersitz. Genauer – der neben Pop-Titan Dieter Bohlen (63). Von diesem Stuhl fliegt Jahr für Jahr ein anderer Promi! Schöne Woche hat das Rätsel gelöst: Das ist der wahre Grund des ständigen Jury-Wechsels...

Dieter Bohlen erklärt: Damit ist beim "Supertalent" jetzt Schluss

Seit 2013 wurden die Damen des Entscheidungs-Trios immer wieder ausgetauscht. Lena Gercke (29) schaffte nur zwei Staffeln. Nach ihr reichte es bei Inka Bause (48) und Victoria Swarovski (24) gerade mal für eine Staffel! Was ist da los? Den Grund für das rasante Personal-Karussell gibt nun Bohlen selbst preis. Bruce Darnell (60) ist offenbar der einzige, mit dem er sich blind versteht: „Ich hatte noch nie zu jemandem ein so tolles Verhältnis, wie zu Bruce. Wir sind Blutsbrüder! Sieht man nicht so auf den ersten Blick, aber wir sind Zwillinge.“

Mit niemanden versteht sich Dieter so gut wie mit seinem Bruce MG RTL D / Stefan Gregorowius

Kein Wunder, dass der Juror schon zum achten Mal bei Das Supertalent neben seinem blonden Kumpel hockt.

Momentan sitzt die rassige Moderatorin Nazan Eckes (41) zwischen den beiden Platzhirschen. Man darf gespannt sein, wann sie ausgewechselt wird...