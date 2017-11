Dieter Bohlen: Er bestätigt offiziell die Trennung!

Dieses Statement ist eine echte Überraschung. Dieter Bohlen ist eigentlich eher verschwiegen, wenn er nicht gerade auf der Showbühne steht. Doch jetzt überrascht er mit einer traurigen Beichte! Er gibt offiziell die Trennung bekannt.

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO:

Dieter Bohlen auf der Erfolgswelle

Kaum ein Mann ist so bekannt in Deutschland wie Dieter Bohlen. Der Pop-Gigant feiert sein Jahrzehnten Erfolge. Ob mit Modern Talking, als Erfolgs-Produzent oder mit seinen Show "Das Supertalent" oder "Deutschland sucht den Superstar". Was Dieter Bohlen anfasst wird zu Gold.

Und nicht nur beruflich ist er and er längst an der Spitze angekommen. Auch privat ist Dieter Bohlen angekommen. Nachdem die Beziehung mit Verona Pooth (früher Feldbusch), Naddel und Estefania Küster scheiterten, hat er das große Glück mit seiner Carina gefunden.