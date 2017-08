Dieter Bohlen: Nazan Eckes bietet ihm die Stirn

Endlich ist es soweit! Bald sucht Dieter Bohlen wieder „Das Supertalent“ und bekommt dabei Verstärkung von Nazan Eckes. Die 41-Jährige wird im September ihr Debüt als Jurorin an der Seite des Pop-Titans geben.

„Ich habe schon einige Talent-Shows mit Jury moderiert, nun freue ich mich, selbst mal in der Jury sitzen zu dürfen – vor allem neben so geschätzten und witzigen Kollegen wie Dieter und Bruce“, erklärt Nazan glücklich. Mit ihrer charmanten Art begeisterte sie die Zuschauer schon 2013 bei der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

Als zweifache Mama und Ehefrau weiß Eckes genau, was Familien begeistert und passt hervorragend in die neue Supertalent-Jury. Darüber hinaus ist sie ganz schön taff – und wird Dieter, wenn nötig, sicher auch mal die Stirn bieten. Bei diesem Neuzugang haben die Zuschauer jedenfalls allen Grund zur Freude: Denn langweilig wird es in dieser Jury ganz bestimmt nicht!