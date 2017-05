Dieter Bohlen über DSDS: "Ich höre nicht auf!"

Gute Nachrichten für alle Fans von Dieter Bohlen!

Wer nach dem gestrigen Ende der diesjährigen DSDS-Staffel schon befürchtet hatte, dass sich der Poptitan nach 14 Jahren von dem Format verabschieden würde, der kann jetzt beruhigt aufatmen!

Wie der 63-Jährige Chef-Juror während des großen Finales von "Deutschland such den Superstar" vor laufenden RTL-Kameras verkündete, will er der beliebten Casting-Show noch eine ganze Weile treu bleiben:

"Ich höre nicht auf. Ich habe einen endlosen Vertrag mit RTL", entgegnete der Poptitan in Bezug auf Spekulationen zu seinem DSDS-Aus.

Und Dieter Bohlen versprach sogar mehr - nach seinem nahenden 15-Jährigen RTL-Jubiläum im November werde er die 20 Jahre bei dem Sender auf jeden Fall voll machen!

Schon in Kürze können sich die Fans des 63-Jährigen auf einen langen Abend mit ihrem Idol freuen, denn auch nach dem Finale von DSDS verschwindet Dieter Bohlen so schnell nicht von den TV-Bildschirmen:

"An diesem 20. Mai gibt es 7,5 Stunden Dieter Bohlen nonstop. Ihr braucht mich also nicht zu bemitleiden. Das wird eine Dieter Bohlen Show vom Allerfeinsten", so der Poptitan erfreut.

Tja, für die Bohlen-Fans bleibt damit nur zu hoffen, dass auch das jüngste DSDS-Quoten-Desaster nichts an den Plänen des ehemaligen "Modern Talking"-Sängers ändert...