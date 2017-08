Dieter Bohlen: Wie steht es um die Liebe zu Carina?

Dieter Bohlen und seine Carina sind seit rund elf Jahren zusammen. Doch schon seit Silvester gibt es keine offiziellen Pärchen-Fotos mehr. Was mag das bedeuten?

Gerade erst verlängerte der 63-Jährige seinen TV-Vertrag um weitere fünf Jahre. Der Pop-Titan stürzt sich in die Arbeit, treibt viel Sport und ist nur noch selten daheim in Tötensen. Seine Langzeitfreundin ist oft alleine und wirkt abgekämpft. „Wir wollen für immer zusammenbleiben“, versicherte Bohlen damals noch. Hoffentlich hat sich an diesem Plan nichts geändert.

Dieter Bohlen schwärmt von seiner Tochter

Die beiden lernten sich 2006 auf Mallorca kennen. 2011 kam die gemeinsame Tochter Amelie auf die Welt, zwei Jahre später Söhnchen Maximilian. Auch vier weitere Kinder gehören zu der Patchworkfamilie des Pärchens. Bleibt zu hoffen, dass es zwischen Dieter und Carina immer noch gut läuft - auch wenn es für viele anders wirkt...