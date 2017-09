Dieter Thomas Heck: Herber Schlag vom ZDF

Am 29. Dezember feiert Dieter Thomas Heck seinen 80. Geburtstag. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch nun ziehen dunkle Wolken am Himmel auf.

Ganze 39 Jahre lang moderierte der Show-Dino Musik- und Quizsendungen im ZDF. Trotzdem bekommt er an seinem großen Tag keine TV-Gala. Hat das ZDF ihn etwa schon vergessen? „Dieter Thomas Heck hat über Jahrzehnte das Gesicht des ZDF mitgeprägt. Seine Shows waren große Publikumserfolge, seine Liebe zur Musik und zu den Künstlern waren hierbei seine starken Leitlinien“ beschwichtigt Sprecher Stefan Unglaube, doch eine besondere Würdigung wird es dennoch nicht geben.

Dieter Thomas Heck: Tragischer Abschied

Dabei hätte der gesundheitlich angeschlagene Entertainer so viel mehr verdient. Immerhin wird es am 30. Dezember eine lange „ZDF-Kultnacht“ geben, in der Highlights aus seiner Karriere gezeigt werden. Ein schwacher Trost für den Mann, der von 1969-2007 das Gesicht des ZDF war.

