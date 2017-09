Dieter Thomas Heck: Tragischer Abschied

Dieter Thomas Heck kämpft schon seit Jahren mit Diabetes und Lungenproblemen. Doch nun hat sich der Gesundheitszustand des 79-Jährigen so verschlechtert, dass er nicht mal mehr sein Haus in Spanien verlassen kann.

In seine Heimat kann er in diesem Zustand leider nie wieder zurückkehren. „Die Strecke nach vorn ist nicht mehr so lang wie die Strecke nach hinten“, sagte er schon im März. Hatte Heck etwa schon eine Vorahnung?

Sogar seine Frau Ragnhild nimmt langsam schon Abschied von ihrem Liebsten. In dieser schweren und vermutlich letzten Phase seines Lebens steht die 73-Jährige ihm zur Seite und wünscht sich von ganzem Herzen, dass er seine restliche Zeit in der Villa mit Meerblick genießen kann.