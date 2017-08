Dirk Hempel: Ex-Fußballer stirbt mit nur 43 Jahren

Ein tragischer Todesfall erschüttert die Fußball-Welt: Dirk Hempel starb im Alter von nur 43 Jahren. Der ehemalige Fußballer spielte während seiner Karriere für Vereine wie FC Erzgebirge Aue oder FC Carl Zeiss Jena. Kurzzeitig kickte er sogar in der 2. Bundesliga, und er trat in 26 Pokalspielen an.

Sein ehemaliger Verein nahm nun mit einem öffentlichen Statement Abschied von Dirk Hempel.

Veilchen trauern um Dirk Hempel. Dirk Hempel wechselte 1996 vom FC Carl Zeiss Jena zu den Veilchen und erzielte in 61... Posted by FC Erzgebirge Aue on Montag, 21. August 2017

Der als äußerst talentiert beschriebene Fußballer habe laut Medienberichten seinem Leben am Wochenende selbst ein Ende gesetzt. " Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden, denen wir viel Kraft wünschen, und versichern, dass wir an ihrer Seite sind“, schreibt der FC Carl Zeiss Jena .

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.