Dirty Dancing: Spannende Fakten zum Kultfilm!

"Dirty Dancing"gehört bis heute zu den beliebstesten Filmen aller Zeiten und machte Patrick Swayze und Jennifer Grey auf einen Schlag weltberühmt! Nicht nur durch die Liebesgeschichte zwischen dem Tänzer Johnny und der schüchternen Baby, sondern auch durch die legendären Songs wurde der Streifen 1987 zum Überraschungserfolg!



Jetzt wird die Kassenschlager für das amerikanische Fernsehen neu verfilmt. In die Rollen von Baby und Johnny schlüpfen Shooting-Star Abigail Breslin und Broadway-Tänzer Colt Prattes. In weiteren Rollen sind "Pussycat Doll"-Nicole Scherzinger und "Modern Family"-Star Sarah Hyland zu sehen.



Das Remake wird am 24. Mai auf dem Sender ABC ausgestrahlt. Wann die Neuauflage von "Dirty Dancing" hierzulande laufen wird, ist noch nicht bekannt. Für alle, die die Zeit bis zur Austrahlung nicht abwarten können, gibt es im Video die spannensten Fakten zum legendären Tanzfilm!