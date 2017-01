"Dittsche"-Schildkröte Franz Jarnach ist gestorben

Es ist ein wirklich trauriger Jahresbeginn: "Dittsche"-Schildkröte Franz Jarnach ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Der Musiker und Schauspieler starb an einem Herzinfarkt. Sein ehemaliger Manager Gerd Krombholz erklärt gegenüber "Bild": "Er hatte eine Operation, die er gut überstanden hat. Aber er erlag in der Nacht zu heute einem Herzinfarkt."

Franz Jarnach war Kult

Mit dem Satz "Halt die Klappe, ich hab' Feierabend!" wurde Franz Jarnach in seiner Rolle als Schildkröte in der Comedyshow "Dittsche" zum Star. An der Seite von Olli Dietrich spielte er den wortkargen Stammgast und mauserte sich schnell zum Fan-Liebling.

In der Sendung diskutierte Franz Jarnach zusammen mit Olli Dietrich und Jon Flemming Olsen aktuelle, gesellschaftliche Themen in einem Imbiss. Und immer wenn Franz keine Lust mehr auf die Diskussion hatte, beendete er sie mit dem Kultsatz: "Halt die Klappe, ich hab' Feierabend!" Dieser Satz wurde zu seinem Markenzeichen.

Doch Franz Jarnach war auch ein extrem talentierter Musiker. Er spielte unter seinem Künstlernamen Mr. Piggi rund 40 Jahre hauüptsächlich in der Hamburgre Rock-'n'-Roll-Formation als Pianist.

Die Fans nehmen Abschied von Franz Jarnach

Jetzt müssen die Fans Abschied von ihrem Star nehmen. "Tschüss Kröti. Du wirst fehlen", trauern sie in den sozialen Netzwerken. Und auch die ARD verabschiedet sich bei Twitter von einem einmaligen Talent.