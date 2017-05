dm verkauft ab jetzt Sextoys von Amorelie!

Große Überraschung! Wer beim Drogeriemarkt dm shoppen geht, kauft meistens Make-up, Shampoo und andere alltägliche Utensilien. Doch jetzt setzt das Unternehmen auf die altbekannte Formel "sex sells". DM kooperiert nämlich mit Amorelie und nimmt die Produkte des Shops in sein Sortiment auf!

Dann wandern neben Wimperntusche und Zahnpasta auch Gleitgel, Liebeskugeln und Vibratoren in die Einkauftüten der Kunden. Wer nicht warten kann: im Online-Shop gibt es bereits eine große Auswahl an Produkten des Sexspielzeughändlers. Ab Juli werden Liebeskugeln und Co. dann auch in den Regalen der Geschäfte zu finden sein.

DM: Acht Amorelie-Produkte im Sortiment

Das Angebot besteht bisher aus acht verschiedenen Produkten, darunter ein Reinigungsspray, ein G-Punkt-Vibrator, Gleitgel (mit Karamelgeschmack und ohne), Liebeskugeln, ein weiterer Vibrator mit 30 Programmen sowie ein Penisring. Die Auswahl soll in Zukunft aber noch ausgebaut werden.

Amorelie ist das Start-up von Lea-Sophie Cramer, die ihr Unternehmen 2013 gründete und seitdem durch ihre bunten und verspielten Produkte auf sich aufmerksam macht. Der Shop will vor allem junge Frauen ansprechen und Sextoys aus der Schmuddelecke herausholen.



Durch den Deal mit dm wird das Start-up seinen Bekanntheitsgrad auf jeden Fall noch einmal steigern können! Ob Kunden die Produkte tatsächlich im Drogeriemarkt kaufen oder doch lieber auf die diskrete Online-Variante zurückgreifen, wird sich zeigen…