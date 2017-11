Dmitri Hvorostovsky: Russischer Opernsänger gestorben!

Dmitri Hvorostovsky ist tot. Der russische Opernsänger starb im Alter von 55 Jahren, wie seine Familie bei Facebook bekanntgab.

In London sei er friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Der weltbekannte russische Bariton Dmitri Chworostowski wurde in der sibirischen Stadt Krasnojarsk geboren, später studierte er Kunst. Der Sieg an dem Wettbewerb „Sänger der Welt“ war sein Durchbruch in seiner Karriere. In seiner Laufbahn trat er in den bekanntesten Opernhäusern der Welt auf.

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurden bei Bariton Dmitri Chworostowski ein Hirntumor entdeckt. Nach der Schock-Diagnose sagte er zahlreiche Auftritte ab, da er Probleme mit dem Gleichgewicht hatte. Er wurde über einen längeren Zeitraum behandelt. Den Kampf gegen die Krankheit hat der russische Opernsänger jetzt verloren.

"Wir haben mit Dmitri Hvorostovsky einen herausragenden Sänger und echten Freund verloren. Mit Wehmut erinnern wir uns an seine unvergesslichen Auftritte am Haus", sagte der Leiter der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, einer Mitteilung. "Er wird uns im Gedächtnis bleiben als ein Ausnahmekünstler, der immer hundert Prozent gegeben hat."