Doch ein Liebescomeback? Sarah Lombardi fährt Pietros Porsche!

Die Gerüchte-Küche brodelt auf höchster Flamme! Sarah und Pietro Lombardi sind seit fast einem Jahr offiziell getrennt. Doch es wird immer wieder über ein Liebescomeback spekuliert. Und das nicht ohne Grund! Jetzt schüttet Sarah schon wieder Öl ins Feuer. Läuft da doch noch was zwischen den beiden?

Sarah Lombardi: Warum fährt sie Pietros Porsche?

Die "Bild" hat exklusive Bilder, die Sarah Lombardi beim Einkaufen zeigen. Und diesen Einkauf erledigt sie mit dem Auto von Pietro! Der ist gerade im Urlaub auf Mallorca. Doch wieso fährt ausgerechnet seine Ex den Porsche?

Sarah Lombardi wiegelt gegenüber "Bild" ab: „Mein Bruder ist momentan in seiner Ausbildung und benutzt vorübergehend mein Auto für den Weg zur Arbeit. In der Zeit, wo Pietro auf Mallorca ist, hat er mir seinen Wagen zur Verfügung gestellt.“ Und das Management von Pietro fügt hinzu: „Sie benutzt aktuell den Wagen, weil ihr Wagen bei der Reparatur ist bzw. war.“ Ein Liebescomeback solle nicht der Fall sein. Wirklich?

Sarah Lombardi zeigt sich auch in Pietros Wohnung!

Das Sarah und Pietro in Kontakt stehen, ist ja nichts Neues. Schließlich haben sie den gemeinsamen Sohn Alessio, um den sich beide kümmern. Das Pietro seiner Ex aber sogar sein Auto leiht, überrascht dann doch ein wenig. Und nicht nur das: Erst vergangene Woche posierte Sarah Lombardi auf dem Balkon ihres Ex. Sofort spekulierte die Fans, ob da wieder was geht und Sarah vielleicht sogar wieder bei Pietro eingezogen ist! Ob dies aber wirklich so ist, wiisen momentan nur die Zwei...